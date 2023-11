Ski alpin Training für Zermatt-Abfahrt wegen Windes verkürzt

Wind bereitet im oberen Streckenteil Probleme Foto: APA/KEYSTONE

D as zweite Training für die Männer-Abfahrt im Alpin-Weltcup in Zermatt/Cervinia geht am (heutigen) Donnerstag über eine verkürzte Distanz über die Bühne. Wegen starken Windes im Bereich des Originalstarts auf 3.720 Metern Seehöhe weicht man auf den Start des Frauen-Rennens aus, der auf 3.500 Metern liegt, wie der Ski-Weltverband FIS mitteilte. Start ist um 11.30 Uhr.