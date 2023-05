Verkehrsunfall Pkw-Lenker im Cannabisrausch prallte in Wien in Tram

Z u einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntagabend auf der Siebenbrunnengasse in Wien-Margareten gekommen. An dem Unfall waren zwei Pkw und eine Straßenbahn der Linie 18 in Richtung Schlachthausgasse involviert. Den Unfall verursacht hatte laut Polizei ein 38-jähriger Pkw-Lenker, der unter Suchtgift-Beeinträchtigung stand und zudem über keinen Führerschein verfügte. Insgesamt wurden zehn Personen verletzt, zwei davon schwer.