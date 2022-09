Transfer Rapids Demir offenbar vor 6-Mio.-Euro-Wechsel zu Galatasaray

R apid-Mittelfeldspieler Yusuf Demir steht laut türkischen Medienberichten vor einem Transfer zu Galatasaray. Demnach soll der Club aus Istanbul für den 19-jährigen, der bisher viermal für das österreichische Fußball-Nationalteam gespielt hat, eine Ablösesumme von sechs Millionen Euro bezahlen. Demir erhält angeblich einen Vierjahresvertrag. Von Rapid-Seite gab es in dieser Angelegenheit keinen Kommentar. Das Transferfenster in der Türkei schließt am Donnerstag.