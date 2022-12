Transfer-Spekulationen Ronaldo laut Bericht zum Medizincheck bei Al-Nassr erwartet

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Ronaldo nimmt die arabische Halbinsel ins Visier Foto: APA/dpa

D ie Spekulationen um einen Transfer von Cristiano Ronaldo zum saudischen Fußballclub Al-Nassr halten an. Der 37-Jährige habe inzwischen einen Termin für einen Medizincheck bei Al-Nassr erhalten, berichtete die Online-Plattform CBS Sports am Stefanitag unter Berufung auf eine Quelle aus dem Club. Seit seinem turbulenten Abschied bei Manchester United kurz vor der WM in Katar ist Ronaldo vereinslos und könnte daher ablösefrei wechseln.