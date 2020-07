Slalom-Olympiasieger Finn Christian Jagge verstorben .

Der norwegische Slalom-Olympiasieger Finn Christian Jagge ist im Alter von 54 Jahren gestorben. Ihr Mann sei am Mittwoch nach einer kurzen Krankheit verstorben, schrieb Jagges Frau, Trine-Lise Jagge, in einem kurzen Statement bei Facebook. Jagge hatte 1992 Gold in Albertville erobert.