Verabschiedung von Arik Brauer am 16. Februar .

Der am 24. Jänner im Alter von 92 Jahren verstorbene Universalkünstler Arik Brauer wird am 16. Februar am Wiener Zentralfriedhof verabschiedet. Die Trauerfeier findet um 14.00 Uhr mit geladenen Gästen in der Halle 2 statt, bestätigte die Bestattung Wien am Dienstag einen Bericht von wien.orf.at. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird dabei eine Rede halten, sagte eine Sprecherin auf Anfrage.