Geboren wurde er als Carl Adolf von Sydow am 10. April 1929 im schwedischen Lund. Seine künstlerische Heimat fand er zunächst auf der Theaterbühne, bevor er sich dem Kino zuwandte. Mit Bergman arbeitete er erstmals für "Das siebente Siegel" zusammen, später folgten noch Filme wie "Wilde Erdbeeren", "Die Stunde des Wolfs" oder "Schande", die von Sydow international bekannt machten. In Hollywood drehte der Charakterdarsteller schließlich "Der Exorzist" oder verkörperte den James-Bond-Gegenspieler Blofeld in "Sag niemals nie".