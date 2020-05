Die Leistung des Künstlers und seines Partners Siegfried Fischbacher als Duo "Siegfried und Roy" sei "unbegreiflich" gewesen, sagte Joop der "Welt am Sonntag".

"Siegfried und Roy waren nicht einfach zwei Deutsche, die nach Amerika gingen - sie wurden Amerika!", sagte Joop. Zugleich wies der 75-jährige Modeschöpfer darauf hin, dass die Shows von "Siegfried und Roy" mit wilden Tieren "politisch nicht ganz korrekt" gewesen seien. "Tiere so zu domestizieren und mit ihnen zusammenzuwohnen - mich wundert, dass es keine Proteste gab", sagte Joop.

Horn war am Freitag im Alter von 75 Jahren in einem Krankenhaus in Las Vegas an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Gemeinsam mit Fischbacher gehörte er von 1990 bis 2003 zum festen Programm des berühmten Hotels Mirage in der US-Spielermetropole. Nachdem ein weißer Tiger ihn bei einer Show schwer verletzt hatte, zog sich Horn aus der Öffentlichkeit zurück.