Olympiasieger Frankreich und Europameister Norwegen spielen am Sonntag um den Titel. Im ersten Halbfinale setzte sich die "Equipe tricolore" am Freitag in Granollers gegen Dänemark mit 23:22 (10:12) durch. Anschließend besiegten die Norwegerinnen den WM-Gastgeber Spanien klar mit 27:21 (11:11). Die beiden Verlierer spielen ebenfalls am Sonntag um Bronze.