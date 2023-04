Fußball Trauner-Club Feyenoord bezwingt AS Roma in EL mit 1:0

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Pellegrini vergab einen Elfmeter für die Roma Foto: APA/ANP

F eyenoord Rotterdam hat mit ÖFB-Legionär Gernot Trauner den Grundstein für den Einzug in das Halbfinale der Fußball-Europa-League gelegt. Der niederländische Tabellenführer feierte am Donnerstag im Viertelfinal-Hinspiel einen 1:0-(0:0)-Heimerfolg gegen AS Roma. Den entscheidenden Treffer erzielte Mats Wieffer mit einem sehenswerten Volleyschuss zu Beginn der zweiten Spielhälfte (53.). Damit gelang eine kleine Revanche für das im Vorjahr verlorene Conference-League-Finale.