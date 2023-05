Fußball Trauner-Club Feyenoord Rotterdam fixiert 16. Meistertitel

Meistertitel für Trauner Foto: APA/ANP

F eyenoord Rotterdam hat am Sonntag zum 16. Mal in der Club-Geschichte den niederländischen Fußball-Meistertitel gewonnen. Der Arbeitgeber von ÖFB-Teamverteidiger Gernot Trauner setzte sich in der 32. Eredivisie-Runde gegen die Go Ahead Eagles Deventer mit 3:0 durch und kann in den ausstehenden beiden Partien von Verfolger PSV Eindhoven nicht mehr eingeholt werden. Der am Knie angeschlagene Trauner stand nicht im Kader, er jubelte über seinen ersten Titel im Profigeschäft.