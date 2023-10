Fußball Trauner verliert mit Feyenoord bei Atletico Madrid 2:3

Trauner kämpfte mit Feyenoord vergeblich um Punkt bei Atletico Foto: APA/AFP

T rotz zweimaliger Führung hat Gernot Trauner mit Feyenoord Rotterdam am Mittwoch in der Fußball-Champions-League eine Niederlage bei Atletico Madrid kassiert. Die Niederländer lagen in der spanischen Hauptstadt durch Treffer von Mario Hermoso (7./Eigentor) und David Hancko (34.) 1:0 und 2:1 in Front, gingen aber nach Gegentoren von Alvaro Morata (14., 47.) und Antoine Griezmann (45.+4) noch als Verlierer vom Platz.