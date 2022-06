Treffen in Indonesien Putin will an G20-Gipfel im Herbst teilnehmen

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Seine Teilnahme ist vorgesehen Foto: APA/dpa

R usslands Präsident Wladimir Putin will am G20-Gipfel im Herbst in Indonesien teilnehmen.