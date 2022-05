Treffen in Königstein Deutschsprachige Innenminister ringen um Migrationslinie

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Innenminister Karner bei deutscher Kollegin Faeser Foto: APA/AFP

B ei einem Treffen der deutschsprachigen Innenminister in Königstein in Deutschland sind am Dienstag kontroversielle Sichtweisen in Bezug auf Migration klar zutage getreten. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) betonte die Unterscheidung von Nachbarschaftshilfe für Ukraine-Vertriebene und Wirtschaftsmigration. Der Luxemburger Außen- und Migrationsminister Jean Asselborn bedauerte dagegen, dass seit 2015 keine einheitliche Migrationspolitik gelungen sei.