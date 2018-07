Bei einem Treffen mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will Seehofer am Donnerstag in Wien sondieren, ob der Abschluss einer Vereinbarung zur Zurückweisung bestimmter Flüchtlinge möglich ist. Kurz sprach sich am Montag gegen eine Vereinbarung aus. Es werde kein Abkommen geben, das zulasten Österreichs gehe, betonte der Bundeskanzler in einer ersten Reaktion. Österreich soll Asylbewerber aus deutschen Transitzentren aufnehmen, die vom eigentlich für sie zuständigen Land nicht zurückgenommen werden.

SPÖ-Chef Christian Kern sieht unterdessen nur wenige Chancen auf eine Einigung in der Asylfrage. "Ich sehe nicht, wie der deutsche Asylkompromiss die Grundlage bietet auf irgendetwas, was man umsetzen kann", sagte der Oppositionsführer dem Bayerischen Rundfunk.

"Ich sehe hier weder eine Rechtsgrundlage noch die praktische Durchführbarkeit", betonte Kern in dem Interview. "Es ist aus meiner Sicht selbstverständlich so, dass Österreich in dem Fall Flüchtlinge, die nicht erstregistriert wurden in unserem Land, auch nicht zurücknehmen wird", so Kern. Generell hält der SPÖ-Chef eine gesamteuropäische Lösung zielführender als einen Kompromiss zwischen Deutschland und Österreich, zumal es um "verschwindend geringe Flüchtlingszahlen" gehe.