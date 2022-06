Italienischer Supermarkterpresser festgenommen

Werbung

Der Beschuldigte soll neben italienischen auch Unternehmen und Supermärkte in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Frankreich und Spanien mit der angedrohten Vergiftung von Lebensmitteln erpresst haben, teilte die Polizei mit. Die Zusammenarbeit mit den österreichischen Ermittler sei für die Identifizierung und die Festnahme des Mannes aus Triest "entscheidend" gewesen.

Die Wohnung des Verdächtigten wurde durchsucht. Dabei beschlagnahmten die Behörden eine Reihe von Gegenständen, darunter einen Ofen und eine Waage zum Abwiegen von Lebensmitteln. Sie waren in einem von dem Verdächtigen gedrehten Video zu sehen, in dem die Vergiftungsmethode durch Einfüllen von Thalliumsulfat in Produktgläser dargestellt war. Der Verdächtige war in der Vergangenheit bereits wegen Cyber-Betrug und Erpressung rechtskräftig verurteilt worden.