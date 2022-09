Fußball Trimmels Union verteidigt mit Wolfsburg-Sieg Tabellenspitze

Trimmel (M.) und Union lachen von der Spitze Foto: APA /AFP)

U nion Berlin thront auch in der Länderspielpause an der Spitze der deutschen Fußball-Bundesliga. Das Team von Kapitän Christopher Trimmel setzte sich im Heimspiel am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg mit 2:0 (0:0) durch und verteidigte erfolgreich die in der Vorwoche eroberte Tabellenführung. Die Treffer für die saisonübergreifend seit 14 Ligaspielen ungeschlagenen Berliner erzielten Jordan Siebatcheu (54.) und Sheraldo Becker (77.) Minute.