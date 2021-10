4.000 Migranten bei Großrazzia in Libyen festgenommen .

Libysche Sicherheitskräfte haben bei einer Großrazzia in der Hauptstadt Tripolis nach eigenen Angaben rund 4.000 Migranten festgenommen. Sie seien zunächst in ein Sammellager gebracht worden und sollten später auf andere Lager verteilt werden, teilte das libysche Innenministerium am späten Freitagabend mit. Es handle sich um "illegale Flüchtlinge" verschiedener Nationalitäten.