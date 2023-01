Snowboard Triumph am Kreischberg erster Big-Air-Heimsieg für Gasser

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Gasser sprang am Kreischberg zu Big-Air-Heimsieg Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

D oppel-Olympiasiegerin Anna Gasser hat am Samstag ihren ersten Big-Air-Heimsieg im Snowboard-Weltcup gelandet. Die Kärntnerin setzte sich am Kreischberg mit 179,75 Punkten vor der Neuseeländerin Zoi Sadowski Synnott (176,5) durch. In ihren 15 Heim-Auftritten davor in dieser Disziplin hatte es Gasser immer aufs Podest geschafft, allerdings nie auf die höchste Treppe. 2017 hatte Österreichs Sportlerin des Jahres in der Steiermark im Slopestyle einen Weltcup-Bewerb gewonnen.