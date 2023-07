Ungarn hält trotz Problemen an Großprojekt am Neusiedler See fest

Insbesondere wurde die Errichtung der geplanten Großanlagen am Seeufer auf Eis gelegt. Dennoch hält Ungarns Regierung an den Plänen fest.

Der zuständige Bauminister János Lázár gab im Juni 2023 bekannt, dass vorerst nur deutlich kleinere Arbeiten in dem Areal bei Fertörákos geplant seien, etwa um den Segelhafen wieder nutzen und den Strand zugänglich machen zu können. Zudem sei die Errichtung eines „Ökoparks“ und einer Schiffsanlegestelle geplant, berichtete Lázár in einem Facebook-Video gemeinsam mit dem Bürgermeister der nahe gelegenen Stadt Sopron, Ciprián Farkas. Der Minister betonte gleichzeitig, dass man das ursprüngliche Entwicklungsprojekt in weiterer Folge sehr wohl umsetzen wolle. „Es darf kein Torso bleiben!“, postete Lázár zu dem Video.

Ursprünglich sollte das im Jahr 2019 verkündete Projekt am Westufer des Neusiedler Sees unter anderem einen Jachthafen, einen Hotelkomplex, einen Fußballplatz, eine Sporthalle, mehrere Appartementhäuser und fast 900 Parkplätze umfassen. Die österreichische Bundesregierung wie auch die Landesregierung des Burgenlandes übten von Anfang an immer wieder heftige Kritik an den Plänen. Das Entwicklungsgebiet, das bis zu 77 Hektar umfassen sollte, liegt mitten im länderübergreifenden österreichisch-ungarischen Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel, südlich von Mörbisch. Der Bereich bei Fertörákos ist der einzige Abschnitt des ungarischen Seeufers, der nicht in einer Bewahrungs- oder Naturzone des Nationalparks liegt.

Für weitere Irritationen sorgte zudem auch, dass die Inhaber der auf Pfählen errichteten Seehütten zum Abriss gezwungen wurden. Die Pfahlbauten waren vor Jahrzehnten als Ferienanlagen für ungarische Unternehmen errichtet worden, standen zuletzt aber großteils im Eigentum ungarischer und österreichischer Privatpersonen. Der Abriss der Gebäude wurde laut Medienberichten im Jahr 2021 abgeschlossen, nachdem der ungarische Staat, der Eigentümer der zu Ungarn gehörenden Wasserfläche des Sees ist, enormen Druck auf die Inhaber ausgeübt und mit Klagen gedroht hatte. Bereits einige Jahre zuvor, im Juni 2017, waren durch einen Brand rund ein Dutzend Seehütten zerstört worden.

Trotz des starken Engagements der ungarischen Regierung von Viktor Orbán für das Entwicklungsprojekt war dieses recht bald von Finanzierungsproblemen gebeutelt. Eine Ausschreibung scheiterte im Juli 2022, weil die für den Vertragsabschluss notwendige Finanzierung nicht vorhanden war. Daraufhin wurde eine Überprüfung und Neuplanung des Projekts angekündigt. Seither wurde die staatliche Betreibergesellschaft aufgelöst und das Areal am See teilweise wieder zugänglich gemacht. Die Verantwortung für die Entwicklung des Gebietes liegt mittlerweile beim Ministerium für Bau und Verkehr. Umweltschützer beklagten nach der Wiedereröffnung der Absperrung Anfang 2023 die enormen Schäden, die bereits durch die Vorbereitungsarbeiten entstanden sind, darunter die Rodung des Schilfs und die Aufschüttung des Seeufers.