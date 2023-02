Fußball TSG Hoffenheim verpflichtet Matarazzo als Trainer

Matarazzo gibt ab sofort bei Hoffenheim die Richtung vor Foto: APA/dpa

D ie TSG Hoffenheim hat Trainer Pellegrino Matarazzo als Nachfolger für André Breitenreiter verpflichtet und will mit dem 45-Jährigen im Abstiegskampf der deutschen Fußball-Bundesliga bestehen. Der frühere Chefcoach des VfB Stuttgart bekommt bei den schwer in der Krise steckenden Kraichgauern einen Vertrag bis 30. Juni 2025, wie die TSG am Mittwoch mitteilte.