Mehr als 30 Dörfer in der Schwarzmeer-Region waren am Montag noch ohne Strom, wie der Katastrophenschutz mitteilte. In einigen Gebieten gab es auch kein fließendes Wasser.

Die Überschwemmungen waren in der vergangenen Woche durch starke Regenfälle ausgelöst worden, während sich die Türkei gerade erst von schweren Waldbränden im Süden des Landes erholte.

In den gebirgigen Schwarzmeer-Regionen der Türkei kommt es in den Sommermonaten häufig zu heftigen Niederschlägen, die Hochwasser und Schlammlawinen auslösen. Viele Experten warnen, dass die Häufigkeit und das Ausmaß solcher Naturkatastrophen als Folge des Klimawandels zunimmt.