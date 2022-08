TurkStream-Pipeline Ungarn erhält zusätzliche Gaslieferungen aus Russland

TurkStream versorgt die Balkanstaaten via Türkei mit russischem Gas Foto: APA/AFP

R ussland hat nach Angaben des ungarischen Außenministeriums mit zusätzlichen Gaslieferungen an das EU-Mitgliedsland begonnen. Nach Verhandlungen zwischen Moskau und dem ungarischen Außenminister Peter Szijjarto im vergangenen Monat habe der russische Konzern Gazprom am Freitag begonnen, mehr Gas als "bereits vertraglich vereinbart" zu liefern, teilte der Ministeriumsvertreter Tamas Menczer am Samstag auf Facebook mit.