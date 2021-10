Vinzenz Höck verpasst erhoffte WM-Medaille an Ringen: Fünfter

Für Vinzenz Höck hat sich der Traum von einer Turn-WM-Medaille an den Ringen nicht erfüllt. Der 25-jährige Steirer klassierte sich im Gerätefinale der Titelkämpfe in Kitakyushu am Samstag an der fünften Stelle, nur ein Zehntelpunkt trennte ihn von Bronze. Mit 14,733 Punkten kam er nicht ganz an seine Qualifikationsmarke (14,766) heran. Im Vorkampf war Höck ex aequo Dritter gewesen. Den Titel sicherte sich überlegen der Chinese Lan Xingyu mit 15,200 Punkten.

APA / NÖN.at Erstellt am 23. Oktober 2021 | 14:11