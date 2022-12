Turnier Beach-Volleyball-EM im Sommer 2023 wieder in Wien

Wien erneut EM-Schauplatz Foto: APA/EXPA/JFK

D ie Beach-Volleyball-EM findet im kommenden Jahr wie auch schon 2021 in Wien statt. Veranstalter Hannes Jagerhofer kündigte die neuerliche Austragung vom 2. bis 6. August 2023 am Donnerstag an. Heuer hatten die Titelkämpfe in München stattgefunden, in Wien war erstmals als Nations Cup eine Team-EM in Szene gegangen. Der genaue Spielort für die Neuauflage wurde nicht bekanntgeben, eine Rückkehr vom Schauplatz Heumarkt auf die Donauinsel ist wahrscheinlich.