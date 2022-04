Turracher Höhe Skianfänger in Kärnten auf Autodach geschleudert

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Der Skianfänger wurde bei dem Unfall verletzt (Symbolbild) Foto: APA/THEMENBILD

E in 20-jähriger Deutscher ist Montagnachmittag bei einem spektakulären Unfall im Skigebiet Turracher Höhe verletzt worden. Der Skianfänger hatte die Kontrolle über die Skier verloren und war ungebremst ins Tal geschlittert. Am Ende der Piste fuhr er über einen Schneehügel, hob ab, flog etwa acht Meter durch die Luft und landete am Dach eines geparkten Autos, teilte die Polizei mit.