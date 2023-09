Tursky tritt in Innsbruck als Bürgermeisterkandidat an

Die formelle Kür des 35-Jährigen durch die Gremien stand noch aus und wird für den Herbst erwartet. Die "bürgerlichen Parteien" einigten sich nach mehrmonatigen Verhandlungen auf ein "Bündnis der Mitte" und wollen mit einer "verbindenden Persönlichkeit" für das Bürgermeisteramt antreten, teilten die Parteien am Dienstag gemeinsam mit. Die Einigung zwischen ÖVP und FI hatte sich schon länger abgezeichnet. Damit ist die im Jahr 1994 vollzogene Abspaltung von FI Geschichte.

Nun sei man nach "mehreren konstruktiven Gesprächsrunden übereingekommen, ein Innsbrucker Bündnis der Mitte" zu bilden, hieß es in einer Aussendung. Das Ergebnis werde "zeitnah den jeweiligen Gremien vorgelegt". Das Bündnis habe sich auf ein "gemeinsames Leitbild für die Zukunft Innsbrucks" geeinigt. Aus dem nunmehrigen "Bündnis" ergebe sich in Folge ein eigener Listenname. Wie dieser lauten wird, wurde vorerst nicht bekannt gegeben.

ÖVP-Stadtparteiobmann Christoph Appler bezeichnete die Fusion als "historisches Ereignis für unsere Stadt und wird die Chancen, wieder einen Bürgermeister aus der bürgerlichen Mitte zu stellen, deutlich erhöhen". In die Einigungs-Euphorie stimmte auch FI-Obfrau Christine Oppitz-Plörer - ehemals Innsbrucker Bürgermeisterin - mit ein: "Vor allem brauchen wir wieder eine offene, respektvolle und konstruktive Zusammenarbeit über die Parteigrenzen hinweg." Sie war "überzeugt, dass wir zusammen im Bündnis der Mitte diesen positiven Kurswechsel für Innsbruck schaffen."

"Nach 30 Jahren der Spaltung ist es gelungen, das zusammenzuführen, was zusammengehört: Die bürgerlichen Kräfte in Innsbruck treten wieder geeint auf und ziehen zum Wohle der Stadt an einem Strang", sah Tirols ÖVP-Landesparteiobmann und Landeshauptmann Anton Mattle ebenfalls eine "durchaus historische Einigung in Innsbruck." Nun gelte es, "diese Kraft zu nutzen, um die Zeit der gegenseitigen Blockade zu beenden und Innsbruck wieder in die Erfolgsspur zu bringen."

Innerhalb der Innsbrucker ÖVP hatte es indes zuletzt - abseits der ÖVP/FI-Fusion - erhöhten Gesprächsbedarf gegeben. Tursky will offenbar auch für den Stadtparteiobmann im Herbst kandidieren. Dort erwartet ihn aller Wahrscheinlichkeit nach eine Gegenkandidatur. Der amtierende, bei den Schwarzen in Ungnade gefallenen Innsbrucker ÖVP-Vizebürgermeister Johannes Anzengruber, will nämlich ebenfalls Partei- und Stadtchef werden. Er hatte sein Antreten bereits angekündigt und forderte gar einen - für die ÖVP nicht üblichen - Mitgliederentscheid. Anzengruber war zuletzt aufgrund des Verteilens von "Erlebnis Cards Tirol", unter anderem an Feuerwehrmitglieder, unter Druck geraten. Die Tiroler ÖVP führte eine juristische Prüfung der Causa durch, die Stadt Innsbruck schaltete die Staatsanwaltschaft ein. Ein Ergebnis der Prüfung des Anfangsverdachts war noch ausständig.

Doch nicht nur die Innsbrucker ÖVP sorgte in den vergangenen Wochen für Schlagzeilen - die Innsbrucker Stadtpolitik als Gesamtes gilt seit Jahren als zerstritten und verfahren und ist bekannt für ihre ausufernden, sich oft äußerst emotional zuspitzenden Gemeinderatssitzungen. Die einstige Koalition bestehend aus Grünen, ÖVP, FI und SPÖ war im Jahr 2021 nach heftigen Streitigkeiten auseinandergebrochen - nicht zuletzt deshalb, weil die Grünen der Abwahl von Oppitz-Plörer als Vizebürgermeisterin aufgrund der Baukostensteigerung rund um den Bau der neuen Patscherkofelbahn zugestimmt hatten. Seither herrscht das "Freie Spiel der Kräfte" und Willi sah sich zunehmend von einer "bürgerlichen Allianz" - also von ÖVP, FI und der FPÖ - torpediert. Willi selbst will es aber noch einmal wissen und hat sein Antreten im kommenden Frühjahr bereits angekündigt.