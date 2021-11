Eiskunstlauf: Österreichs Olympia-Teilnehmer mit Verletzungssorgen

Beim Salzburger ist es eine im Februar erstmals aufgetretene Entzündung der Muskelansätze im Hüftbereich, die Vorarlbergerin beeinträchtigt seit Juli eine schmerzhafte Entzündung des rechten Kniegelenks. Training und Vorbereitung auf die Winterspiele in Peking sind beeinträchtigt. Mikutina tritt solo an, Kiefer im Paarlauf mit Miriam Ziegler.

Kiefer habe die Blessur zwischenzeitlich gut im Griff, ein beinahe uneingeschränktes Training war möglich, hieß es in einer Verbandsaussendung. Im September traten erneut starke Schmerzen auf, eine mehrtägige Pause war unumgänglich. Die gewohnte Intensität der Einheiten war nicht erreichbar, daher zogen das Duo und Mikutina die Teilnahme am Grand-Prix-Event NHK Trophy nächste Woche in Tokio zurück. Eine weitere Einladung gibt es für Ende November zum Rostelecom Cup in Sotschi. Das ist das neue Ziel.

Auch wegen der Verletzung haben Ziegler/Kiefer zuletzt ihren Trainingsstandort vorläufig von Berlin nach Salzburg verlegt. "Hier habe ich Zugang zu einer speziellen physiotherapeutischen Betreuung, mit der sich diese Verletzung nachhaltig unter Kontrolle bringen lässt", sagte Kiefer. "Wir müssen den Trainingsrückstand der vergangenen Wochen abbauen. Wir arbeiten gerade hart daran, bis zum Rostelecom Cup unser Wettkampf-Leistungsniveau zu erreichen."

Im Fall von Mikutina führt die Verletzung zu einer gewissen Instabilität, das wichtige Sprungtraining war deshalb nur eingeschränkt möglich. Die vor vier Wochen erst 18 Jahre alt gewordene Sportlerin hat im März mit WM-Rang acht ebenso überrascht wie überzeugt. Die 27-jährige Burgenländerin Ziegler und der 31-jährige Kiefer waren bei den Titelkämpfen in Stockholm Elfte geworden. Beide Platzierungen reichten locker für das Lösen des Olympia-Tickets.