U-Ausschuss diskutiert über Geschäftsordnung

Werbung

Für die Ladungsliste am Mittwoch verantwortlich war die ÖVP - sie wollte zeigen, dass schon unter SPÖ-Kanzlern etwaige parteipolitisch motivierte Studien beauftragt wurden. Thematisiert werden sollten etwa eine Studie der Paul-Lazarsfeld-Gesellschaft, deren Förderung zunächst abgelehnt, dann aber doch genehmigt wurde, oder ein Beraterpapier zur Migrationskrise.

Das führte zu teils kuriosen Diskussionen - so sprach sich die SPÖ gegen die Behandlung aus, weil die Studien bzw. Verträge außerhalb des Untersuchungszeitraums lägen und sich der Untersuchungsgegenstand auf die ÖVP bzw. mit dieser verbundene Personen beschränke. Die ÖVP-Abgeordneten Christian Stocker und Andreas Hanger wiederum argumentierten, dass die SPÖ damals in einer Koalition mit der ÖVP gewesen und daher mit dieser verbunden gewesen sei.

Außerdem habe die Studie der Lazarsfeld-Gesellschaft unter anderem den Interessen der Arbeiterkammer (AK) gedient, so Stocker. In dieser wiederum seien auch der ÖVP zurechenbare Personen in Funktionen vertreten. Pöschl sprach sich trotzdem dagegen aus, die Frage zuzulassen: "Ich glaube nicht, dass man die Arbeiterkammer als eine mit der ÖVP verbundene Person ansehen kann." Bereits davor hatte der Verfahrensrichter auf die Einhaltung des Untersuchungsgegenstands gepocht: "Wenn es darum geht, 'Sünden' der SPÖ aufzudecken, dann ist das nicht vom Untersuchungsgegenstand gedeckt."

Wenn die Abteilungsleiterin dann doch zu Wort kam, hatte sie meist nur wenige Wahrnehmungen zum Thema - auch etwa zum von ÖVP-Regierungsseite initiierten "Familienfest" am 1. Mai 2019 in Schönbrunn, das von NEOS und Grünen thematisiert wurde. Zwar seien Auftragsvergaben ab 50.000 Euro bekanntzumachen - dieser Auftrag sei aber von einer anderen Abteilung vergeben worden, was aufgrund des dezentralen Budgetvollzugs möglich sei, so die Beamtin. Dass der Auftrag weit mehr als 50.000 Euro ausgemacht habe, habe sie erst durch eine nachträgliche Bekanntmachung erfahren. Insgesamt seien rund 300.000 Euro bezahlt worden, so Grünen-Abgeordnete Nina Tomaselli, die Überschreitung des Auftragswerts sei von Ministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) persönlich genehmigt worden.

Am Nachmittag sind noch der ehemalige Wiener SP-Landtagsabgeordnete Siegfried Lindenmayr und Ex-Kanzleramtsminister Josef Ostermayer geladen.