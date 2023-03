Banken UBS übernimmt Credit Suisse

Lesezeit: 4 Min AN APA / NÖN.at

Credit Suisse steht vor Übernahme durch UBS Foto: APA/dpa

D ie schwer angeschlagene Schweizer Großbank Credit Suisse wird vom größeren Lokalrivalen UBS übernommen. Das gaben der Schweizer Bundesrat sowie Vertreter der beiden Institute und der Aufsichtsbehörden am Sonntagabend bekannt. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) unterstützt die Übernahme mit einer Liquiditätshilfe von 100 Milliarden Franken (rund 101 Mrd. Euro) an beide Banken. Es ist die bedeutendste Bankenfusion in Europa seit der Finanzkrise vor 15 Jahren.