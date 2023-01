Überdosis verabreicht Mann wegen Vergewaltigung mit Todesfolge in Wien vor Gericht

Dem Angeklagten drohen zehn bis 20 Jahre oder lebenslange Haft Foto: APA/THEMENBILD

A m Freitag muss sich ein 52-Jähriger wegen Vergewaltigung mit Todesfolge, Missbrauchs einer wehrlosen Person und schweren Raubes am Wiener Landesgericht verantworten. Im zentralen Punkt der Anklage wird ihm vorgeworfen, in der Nacht auf den 1. Oktober 2021 in seiner Wohnung in Penzing einen 43 Jahre alten Mann mit Gewalt zur Duldung des Beischlafs genötigt und letzten Endes getötet zu haben, indem er ihm eine Überdosis Liquid Ecstasy intravenös in den linken Arm verabreichte.