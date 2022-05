Überfall "Home Invasion" - 79-Jährige in Wien-Neubau schwer verletzt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Wiener Polizei sucht Räuber, die Pensionistin schwer verletzt haben Foto: APA/THEMENBILD

B ei einer "Home Invasion" in Wien-Neubau ist eine 79-jährige Frau am Donnerstagvormittag schwer verletzt worden. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer dürften sich der oder die Täter zwischen 8.00 und 10.00 Uhr gewaltfrei Zutritt zur Wohnung der Pensionistin in der Bandgasse verschafft haben. Dort schlugen sie die Frau, die neben Blessuren im Gesichtsbereich und an den Handgelenken auch ein Trauma im Kopfbereich davongetragen haben dürfte.