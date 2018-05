Rund 30.000 Euro an Spenden konnte der Verein „Herzenserfinder“ rund um Obfrau Renée Wisak innerhalb weniger Tage verbuchen, die der 17-jährigen Eisenstädterin Vanessa (wir haben schon einige Male über ihr Schicksal bzw. ihre Krankheit berichtet, siehe auch weiter unten) eine Operation in Philadelphia (USA) ermöglichen, die rund 10.000 Euro kostet. „Wir wollen uns bei allen bedanken, die bis jetzt gespendet und somit ermöglicht haben, dass Vanessa am 6. Juni in Philadelphia operiert werden kann.“

Auf einen Schlag die Operationskosten übernommen hat der Oberpullendorfer Allgemeinmediziner Hannes Klenner: „Mich hat das Schicksal des Mädchens berührt, als ich davon in der Zeitung gelesen habe. Ich hab mir gedacht, ich kann ja nicht eine halbe Operation bezahlen, also hab ich spontan die ganzen 10.000 Euro überwiesen“, erklärt der Arzt, der Vanessa auch selbst kennenlernen und ihr Tipps für die Reise geben konnte.

Unterstützung kam auch von der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG; siehe Bild unten). Bei einem Treffen mit OSG-Obmann Alfred Kollar und Obmann-Stellvertreter Rainer Wallner wurde Vanessa und ihren Eltern eine achtmonatige Mietbefreiung zugesagt – in Summe 2.500 Euro. Dies ermöglicht der OSG-Sozialfonds, der unschuldig in Not geratene Mieter der Siedlungsgenossenschaft bei der Erhaltung ihrer Wohnung unterstützen soll.