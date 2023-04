Fußball UEFA-Chef Ceferin bezeichnet CL-Finale in USA als "möglich"

Lesezeit: 2 Min

Ceferin nimmt die USA ins Auge Foto: APA/dpa

U EFA-Präsident Aleksander Ceferin kann sich die USA als Austragungsort für ein Fußball-Champions-League-Finale in Zukunft vorstellen. "Das ist möglich. Wir haben angefangen, darüber zu diskutieren", sagte der 55-jährige Slowene am Dienstag im Podcast "Men in Blazers". Für die kommenden Jahre bis 2025 seien die Endspiele der "Königsklasse" an Istanbul, London und München bereits fest vergeben. "Danach werden wir sehen", sagte Ceferin zu einer möglichen Gastgeber-Rolle der USA.