Ukraine-Krieg Ukraine bietet Russland Neutralität an

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Skepsis herrscht vor der neuen Verhandlungsrunde Foto: APA/Reuters/dpa

In die Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine kommt Bewegung. Nach direkten Beratungen in Istanbul sprach der russische Unterhändler Wladimir Medinski am Dienstag von konstruktiven Gesprächen. Die Ukraine bot ihre Neutralität und den Verzicht auf einen NATO-Beitritt an. Moskau kündigte daher an, die militärische Aktivität rund um Kiew und Tschernihiw drastisch zu verringern. Laut den USA soll es sich dabei aber um eine "Umgruppierung, nicht einen Abzug" handeln.