Ukraine IAEA äußert Sorge vor drohendem GAU im AKW Saporischschja

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

IAEA bereit, Sicherheitszone einzurichten Foto: APA/Reuters/dpa

D ie Internationale Atomenergiebehörde äußert in ihrem Bericht über den Zustand des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja die Sorge vor einem drohenden nuklearen Unfall. Erforderlich seien sofortige Maßnahmen, um dies zu verhindern, inklusive einer Sicherheitszone rund um das Kernkraftwerk, heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Bericht der UNO-Behörde, der die Erkenntnisse des Besuchs von Experten in Europas größtem AKW vergangene Woche zusammenfasst.