Gouverneur: Tote bei Raketeneinschlag in Odessa

Werbung

Medienberichte, wonach der russische Generalstabschef in der vergangenen Woche bei Kämpfen im Donbass verletzt worden sei, bestätigten die Vereinigten Staaten nicht. Dass Waleri Gerassimow die Region besucht habe, sei dagegen wahr, so ein hochrangiger US-Militärvertreter. In den umkämpften Gebieten Charkiw und Donezk wurden Behörden zufolge am Montag mindestens vier Zivilisten getötet und 16 weitere verletzt.

Nach Angaben des ukrainischen Militärs sind im Stahlwerk Asowstal in Mariupol rund 200 Zivilisten in verschütteten Bunkern gefangen. Der stellvertretende Kommandant des Asow-Regiments, das sich in dem riesigen Werksgelände verschanzt hat, sagte der Nachrichtenagentur Reuters, in den Schutzräumen seien Kinder, Frauen und Ältere. Seine Truppen hätten aber kein schweres Gerät, um die Eingänge freizuräumen, meinte Swiatoslaw Palamar. Das Stahlwerk ist die letzte Bastion ukrainischer Truppen in der vom russischen Militär eingenommenen Stadt.