Laut UNO bereits mehr als 4,3 Millionen Ukraine-Flüchtlinge

Innerhalb der Ukraine sind nach Schätzungen der Internationalen Organisation für Migration (IOM) 7,1 Millionen Menschen auf der Flucht. Neben den 4,3 Millionen ukrainischen Flüchtlingen haben nach Angaben des IOM auch mehr als 210.000 Menschen anderer Nationalität die Ukraine verlassen.

Insgesamt war damit mehr als ein Viertel der Bevölkerung gezwungen, seine Heimat zu verlassen. Bei 90 Prozent der Flüchtlinge handelt es sich um Frauen und Kinder, da Männer zwischen 18 und 60 Jahren die Ukraine nicht verlassen dürfen.

Knapp 60 Prozent der ukrainischen Flüchtlinge sind nach UN-Angaben nach Polen geflüchtet - insgesamt 2.514.504. Viele reisen von dort aber in andere Staaten weiter. Ungarn nahm bisher mehr als 404.000 ukrainische Flüchtlinge auf, die Republik Moldau rund 401.000. Mehr als 350.600 Flüchtlinge suchten Schutz in Russland (Stand Ende März).

Vor dem russischen Einmarsch lebten in der Ukraine 37 Millionen Menschen in den von der Regierung kontrollierten Gebieten - die von Russland annektierte Halbinsel Krim und die prorussischen Separatistengebiete in der Ostukraine nicht mitgerechnet.