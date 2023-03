Ukraine-Krieg Mehrere Tote bei neuerlichen russischen Raketenangriffen

Spurensicherung nach Raketenangriffen in Kiew Foto: APA/dpa

B ei einer neuerlichen russischen Angriffswelle in der Ukraine sind im Westen des Landes mehrere Menschen getötet worden. In der Region Lwiw sei im Ort Solotschiw eine Rakete in einem Wohngebiet eingeschlagen, woraufhin ein Feuer ausgebrochen sei, teilte Gouverneur Maksym Kosyzkij am Donnerstag früh auf Telegram mit. Mindestens fünf Menschen seien getötet worden. Zudem wurde laut Angaben von Rettungsdiensten ein Zivilist in der zentralen Region Dnipro getötet.