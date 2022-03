Ukraine-Krieg Österreich bietet Polen Aufnahme von Flüchtlingen an

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Polen für viele Ukrainer erstes Ziel Foto: APA/AFP

Österreich will dem von der Flüchtlingswelle aus der Ukraine besonders betroffenen Polen helfen. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) kündigte in der "Kleinen Zeitung" laut Vorab-Meldung an, dass man Warschau die Aufnahme von Flüchtlingen aktiv angeboten habe. Österreich könnte dabei auch den Transport via Bahn organisieren. Schon der Republik Moldau hat Wien die Aufnahme von 2.000 Vertriebenen zugesichert.