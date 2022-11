Ukraine-Krieg Selenskyj berichtet von ukrainischen Erfolgen bei Cherson

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Blick in eine Straße in Mykolajiw Foto: APA/dpa/Reuters

D ie Soldaten der Ukraine rücken den bei Cherson abziehenden russischen Einheiten scheinbar unaufhaltsam nach. In dem Gebiet rund um die südukrainische Stadt seien bereits 41 Ortschaften befreit, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstagabend in seiner täglichen Videobotschaft mit. Die Zahl der ukrainischen Flaggen, die im Rahmen der laufenden Verteidigungsoperation "an ihren rechtmäßigen Platz" zurückkehrten, gehe demnach in die Dutzenden.