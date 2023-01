Ukraine-Krieg Selenskyj fordert Lieferung von weitreichenden Raketen

US-Raketen ATACMS bei einer Militärübung in Südkorea im Einsatz Foto: APA/Reuters/dpa

D ie Ukraine braucht nach Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj weitreichende Raketen. Kiew wolle damit russischen Angriffen auf ukrainische Siedlungen und Zivilisten zuvorkommen, sagte Selenskyj am Samstagabend in seiner nächtlichen Videobotschaft. Die Ukraine benötige ATACMS-Raketen aus US-Produktion, die eine Reichweite von 185 Meilen (298 Kilometer) hätten. Washington hat es bisher abgelehnt, solche Waffen an die Ukraine zu liefern.