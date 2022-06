Ukraine-Krieg Ukrainischer Parlamentspräsident Stefantschuk im Nationalrat

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Stefantschuk warb im EU-Parlament für EU-Beitritt der Ukraine Foto: APA/AFP

D er ukrainische Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk hält am Dienstag im Nationalrat eine Rede. Eine geplante Videoschaltung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Parlament war ja wegen Bedenken der FPÖ und zunächst auch der SPÖ in Hinblick auf die Neutralität Österreichs nicht zustande gekommen. Stefantschuk wird in Wien auch von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) empfangen.