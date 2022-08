Ukraine-Krieg Weniger Ankünfte von Ukraine-Vertriebenen

D ie Ankünfte von Vertriebenen aus der Ukraine hat sich in den vergangenen Monaten deutlich reduziert, wie Flüchtlingskoordinator Andreas Achrainer am Samstag in einer Aussendung berichtete. Derzeit sind rund 80.000 Ukrainer in Österreich registriert, davon werden rund 57.000 in der Grundversorgung durch Bund und Länder betreut.