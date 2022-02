Ukraine-Krise - EU-Gipfel sieht angespannte Lage

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz warnte vor Naivität im Umgang mit Russland. Es stünden unverändert viele russische Soldaten entlang der Grenze zur Ukraine, sagte Scholz laut Reuters. "Das ist bedrohlich. Da darf man nicht naiv sein", betonte er. Die EU stehe zusammen, fügte Scholz nach der Beratung der EU-Staats- und Regierungschefs hinzu.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell konstatierte, dass man noch nicht einen Abzug russischer Truppen bestätigen könne. "Wir sind allerdings sehr besorgt über die Zunahme von Gefechten in einigen Teilen der Grenzregion". "Wir fordern Russland zur Deeskalation auf", sagte EU-Ratspräsident Charles Michel.

Michel betonte, dass die EU-Staats- und Regierungschefs erneut ihre "Solidarität mit der Ukraine" ausgedrückt hätten und weiter bereit seien "alles für Frieden, Sicherheit und Stabilität" zu unternehmen. Wichtig sei es nun alle diplomatischen Möglichkeiten auszunützen. Borrell verwies auf zunehmende Desinformation von russischer Seite, etwa mit Berichten über angebliche Attacken auf russischsprachige Bewohner der Ostukraine. Dies geschehe, um eine Atmosphäre der Angst zu schaffen, so Borrell.

Die jüngsten Gefechte in der Ostukraine "können zweierlei bedeuten", erklärte Nehammer. Es sei "generell eine angespannte Situation und Feuergefechte können dort rasch entstehen", es könne aber auch der Beginn einer "Erzählung" seitens Russlands sein, dass aufgrund der Eskalation vor Ort ein Eingreifen von russischer Seite notwendig sei, sagte der Bundeskanzler.

Die Ukraine sei bei Angriffen auf Russland immer Aufmarschgebiet gewesen, die Russen hätten also ein militärisch-geostrategisches Interesse in diesem Raum, so Nehammer. Daher würde Moskau auch sehr sorgenvoll darauf schauen, wenn sich, wie sie behaupten, hier Möglichkeiten verändern. Man müsse aber aufpassen bei Behauptungen und der Wirklichkeit, betonte der Bundeskanzler. "Die Wahrheit ist, dass die Ukraine militärisch gesehen überhaupt keine Bedrohung für die Russische Föderation ist."

Nach Ansicht Nehammers sei das Wichtigste jetzt im Dialogformat vertrauensbildende Maßnahmen zu finden. Gleichzeitig müsste man aber auch vorbereitet sein, sollte "mit militärischen Mitteln die Ukraine angegriffen werden, dass dann eine ganz klare, entschiedene und nachhaltige Reaktion" seitens der EU gegenüber Russland "notwendig und wichtig ist", bekräftigte der Kanzler.

Die EU-Kommission habe berichtet, dass alle Sanktionsmöglichkeiten vorbereitet und mit Drittstaaten abgesprochen seien, sagte Nehammer nach dem Treffen. Er berichtete von einer "sehr ernsthaften Diskussion".

Auch EU-Kommissionspräsident Ursula von der Leyen betonte, dass die EU für alle Entwicklungen gerüstet sei. "Wir hoffen auf das Beste, aber wir sind auf das Schlimmste vorbereitet." Dabei machte auch von der Leyen auch deutlich, dass sie russische Angaben zu einem Rückzug von Truppen als Falschinformation einstuft. "Wir haben bisher keine Anzeichen für Deeskalation vor Ort gesehen. Im Gegenteil: Wir sehen, dass der Aufmarsch fortgesetzt wird", sagte sie.

Auch der italienische Ministerpräsident Mario Draghi sieht die Lage in der Ukraine weiter angespannt. "Grundsätzlich ist die Situation die, die sie vor ein paar Tagen war", sagte Draghi vor Journalisten. "Diese Episoden, die eine scheinbare Deeskalation ankündigten, werden zur Zeit nicht ernst genommen."

"Ich denke, es ist ihm nicht egal, denn unsere Einigkeit hat ihn überrascht", sagte der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Dieser habe auf eine Spaltung der NATO und der EU gehofft, jetzt sei er mit einer "einheitlichen Stimme" konfrontiert. Sanktionen sind nach Meinung Morawieckis die "richtige Antwort". Er fügte hinzu: "Wir hoffen das Beste, sind auf das Schlimmste vorbereitet."

Der litauische Präsident Gitanas Nauseda forderte, man müsse die Ukraine militärisch, bei Energiefragen und ökonomisch unterstützen. "Momentan leidet die Ukraine angesichts der Spannungen an Kapitalabflüssen, fehlenden Investitionen und ebenso schrumpfenden öffentlichen Reserven", so Nauseda. Die Entscheidung der EU-Kommission 1,2 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen, sei richtig gewesen, es brauche aber noch mehr Unterstützung für die Ukraine. Wichtig sei es aber auch auf die Situation in Belarus nicht zu vergessen. Dort gebe es zur Zeit eine starke Konzentration der militärischen Ressourcen, sagte Nauseda. Dort seien bereits 45.000 russische Soldaten anwesend. Zwar gebe es Signale Putins diese wieder abzuziehen, bis dato sehe man dies aber noch nicht.

"Wir müssen bereit sein, sehr schnell und entschlossen zu handeln, wenn notwendig", sagte die finnische Premierministerin Sanna Marin. Die Priorität müsse aber sein, einen friedlichen Weg aus der Situation zu finden. "Wir wollen keine Eskalation, wir wollen deeskalieren", so Marin. Bei dem Treffen wurde demnach über Sanktionen gesprochen, aber nicht im Detail.

Am Nachmittag begann der EU-Afrika-Gipfel, bei dem auch 40 hochrangige Vertreter afrikanischer Staaten teilnehmen. Die Themen reichen von Klimaschutz über Impfstoffherstellung bis hin zu Migration und Sicherheitsfragen. Am Freitag wird Nehammer den Ko-Vorsitz eines sogenannten Runden Tischs zum Thema Bildung, Kultur und berufliche Bildung sowie Migration und Mobilität übernehmen.