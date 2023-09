Politische Abläufe Ukraine tötete offenbar Kommandanten der Schwarzmeer-Flotte

Vogelperspektive auf den beschossenen Hafen in Sewastopol Foto: APA/AFP

B ei ihrem Angriff auf die Krim am vergangenen Freitag hat die ukrainische Armee nach eigenen Angaben den Kommandanten der russischen Schwarzmeerflotte getötet. "34 Offiziere sind tot, darunter der Kommandant der russischen Schwarzmeerflotte", erklärten die ukrainischen Spezialeinheiten am Montag im Onlinedienst Telegram mit Blick auf den Angriff auf das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte in Sewastopol auf der annektierten Halbinsel Krim.