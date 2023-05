Tennis Ukrainerin Kalinina besiegt Russin im Rom-Halbfinale

Freude bei Kalinina Foto: APA/dpa

D ie Ukrainerin Anhelina Kalinina hat nach dem Halbfinalsieg in Rom gegen die russische Tennisspielerin Veronika Kudermetowa den größten Erfolg ihrer Karriere ihrer Heimat gewidmet. Mit dem 7:5,5:7,6:2 gegen die favorisierte Kudermetowa erreichte die Weltranglisten-47. am Freitag erstmals das Endspiel eines Masters-1000-Turniers. Den im Tennis üblichen Handschlag gab es nach dem Match angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine nicht.