Snowboarden Ulbing und Auner in Bansko als Zweite auf dem Podest

Erfolg für Daniela Ulbing Foto: APA/dpa

Ö sterreichs Alpin-Snowboarderinnen und -Snowboarder sind weiter gut in Fahrt. In Bansko holten am Sonntag Daniela Ulbing und Arvid Auner jeweils einen zweiten Platz im Slalom. Ulbing musste sich im Finale vor allem wegen eines Ausrutschers kurz vor dem Ziel der Schweizer Vortagessiegerin Julie Zogg geschlagen geben. Auner kam im Endlauf im oberen Streckenteil zu Sturz und fand somit im italienischen Gastein-Sieger Maurizio Bormolini seinen Meister.