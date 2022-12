"Ultima Generazione" Klimaaktivisten attackierten Mailänder Scala mit Farbe

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Die mit Farbe besudelte Mailänder Scala Foto: APA/AFP

F ünf Mitglieder der italienischen Klimagruppe "Ultima Generazione" (Letzte Generation, UG) sind am Mittwoch von der Mailänder Polizei festgenommen worden, nachdem sie vor der am Mittwochabend geplanten Scala-Premiere blaue Farbe auf die Fassade des Theaters geschüttet haben. Dabei handelt es sich um die jüngste Aktion einer Reihe von umstrittenen Protesten, die die Gruppe in Italien durchgeführt hat, um auf die Notwendigkeit hinzuweisen, die Klimakrise zu bekämpfen.