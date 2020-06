60 Prozent wollen Sommerurlaub in Österreich verbringen .

Trotz der mittlerweile erfolgten Grenzöffnung zu den Nachbarländern planen 60 Prozent jener Österreicher, die einen Urlaub vorhaben, ihren Sommerurlaub heuer in der Heimat zu verbringen. Lediglich 28 Prozent wollen ins Ausland fahren, obwohl für fast doppelt so viele der Urlaub in einem anderen Land - meist am Meer - das Ideal darstellt, geht aus einer Gallup-Umfrage hervor.